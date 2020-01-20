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/ Пульмонология

В США готовы к возможной "встрече" со смертельной инфекцией из Китая

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Тем временем в мире людей...

Несмотря на то, что риск появления и распространения нового коронавируса в США низкий, CDC совместно со Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США предпринимают меры по обеспечению готовности к возможному завозу заболевания (напомню, на днях первый завозной случай зарегистрировали в Японии). При этом планируется проводить проверку путешествующих в США как прямыми из Китая, так и стыковочными рейсами на возможное лихорадочное заболевание.

Начиная с 17 января 2020 года, пассажиры из Ухани (Китай) будут проходить проверку на наличие симптомов, связанных с новым коронавирусом, в трех аэропортах США: Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лос Анжелес.

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Будут использованы системы информирования о наличие на борту больных, направление их в медпункт по прибытию. Для этого CDC направляет около 100 сотрудников в эти три аэропорта.

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Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Здоровье
Место
США
Теги
болезнь вирус
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