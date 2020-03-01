В соседней с Украиной стране зафиксирован новый случай коронавируса

В Беларуси заподозрили еще один случай заражения коронавирусом СOVID-19. Один из тестов на наличие смертельного заболевания дал положительный результат у жительницы Витебска.

Женщина ранее прибыла из Италии. Об этом сообщает местное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать новому типу коронавируса", – заявили специалисты.

В Беларуси зафиксировали новый случай коронавируса

Отмечается, что гражданка Беларуси вместе с еще двумя своими коллегами непродолжительное время находились в северной Италии. В связи с этим их вызвали в учреждение здравоохранения, где взяли тесты и анализы. Вскоре всех госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

"Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что тесты выполнялись в ходе активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в связи с подтвержденными случаями заражения COVID-19, проходят по всей стране.

"Всего на сегодня в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", – добавили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о студенте из Ирана, отце его девушки и витебчанке.

Карта распространения коронавируса COVІD-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019. Вирус обнаружили у студента одного из белорусских вузов, гражданина Ирана, который прибыл из Баку 22 февраля.

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