Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В самолет возьмут не всех: выяснились новые нюансы эвакуации украинцев из Уханя

2.6т
Читать материал на украинском

Украинцев, которых в ближайшее время эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "то не только температура (выше 37,2) или лихорадка, это насморк, кашель, боль в мышцах. Есть определенные симптомы, которые будут проверять специалисты и, в первую очередь, на сегодня это будут проверять специалисты в Китае, которые это делают для всех граждан, которых они отпускали на эвакуацию из Китая", – сказала она.

Новости
Украинцев планируют возвращать из Уханя: замминистра МОЗ

Эвакуация украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя

Иллюстарция

В то же время, министр МВД Арсен Аваков рассказал, что китайские власти доставляют наших граждан непосредственно к самолету, который полностью готов. На борту будет 16 человек экипажа, а также полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

Самолет также заберет и граждан других стран: в частности России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран.

Все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин. На борту всех обеспечат средствами гигиены, масками, пищей.

Кроме того, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что в Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

По его словам, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72 528 (+1893, положительная динамика).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
2
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зачем вообще кого то забирать если медицина у нас не выдержит этого?????чтоьза идиотизм рисковать народом ради 20ти человек???если начнется вирус и например заболеет мой внук или сын или невестка вы думаете я буду просто переживать?ошибаетесь я поеду в Киев и лично найду скалецкую и не для того что бы пожать ей руку!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Артеллерист Моня, ты кастрюлю не снимай, вирус брезгует идиотами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
возьмут только открытых патриотов, орущих сугс.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости