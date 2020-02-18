В самолет возьмут не всех: выяснились новые нюансы эвакуации украинцев из Уханя

Украинцев, которых в ближайшее время эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "то не только температура (выше 37,2) или лихорадка, это насморк, кашель, боль в мышцах. Есть определенные симптомы, которые будут проверять специалисты и, в первую очередь, на сегодня это будут проверять специалисты в Китае, которые это делают для всех граждан, которых они отпускали на эвакуацию из Китая", – сказала она.

Эвакуация украинцев из Уханя Иллюстарция

В то же время, министр МВД Арсен Аваков рассказал, что китайские власти доставляют наших граждан непосредственно к самолету, который полностью готов. На борту будет 16 человек экипажа, а также полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

Самолет также заберет и граждан других стран: в частности России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран.

Все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин. На борту всех обеспечат средствами гигиены, масками, пищей.

Кроме того, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что в Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

По его словам, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72 528 (+1893, положительная динамика).

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