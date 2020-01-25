В России в отеле случился переполох из-за китайцев с "коронавирусом": семерых увезли на "скорых"

В России в московской гостинице "Арт-Войковская" зафиксировано массовое заболевание гостей из Китая с симптомами опаснейшего коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заболевшие сами вызвали скорую в отель. Приехала одна бригада медиков, но оценив ситуацию, они вызвали подкрепление.

"Всего на месте оказались 12 бригад, 7 человек госпитализировали — все граждане Китая, некоторые приехали недавно, другие уже давно находятся в стране", – сказано в сообщении.

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Сообщается,что у всех госпитализированных высокая температура, у них берут анализы.

Всего в туристической группе – больше 20 человек, их всех сейчас проверяют врачи. В Москву они приехали несколько дней назад из Сиани, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала Life-Shot, предварительный диагноз у всех семерых заболевших — ОРВИ. Но инфекционисты решили их госпитализировать для детального обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на авиарейсах из Китая из-за смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

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