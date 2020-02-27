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/ Пульмонология

В Польше зафиксировали первый случай коронавируса

8.4т
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В Польше зафиксировали первый в стране случай инфицирования смертельным коронавирусом COVID-2019.

Зараженную женщину обнаружили в городе Лодзь, пишет Express Ilustrowany.

Известно, что 25-летняя женщина провела месяц в Таиланде и после вернулась в Польшу. 22 февраля у нее проявились симптомы. Первое тестирование на коронавирус дало положительный результат. После дополнительного обследования ее поместят в карантин.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

При этом Министерство здравоохранения Польши в Twitter опровергло информацию о том, что пациент инфицирован коронавирусом.

Напомним, ранее пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

Также в Черновцах в больницу доставили мужчину с диагнозом пневмония, который вернулся из Италии и мог контактировать с зараженными на смертельный коронавирус COVID-2019.

Ранее в Китае сообщили, что один зараженный смертельным коронавирусом COVID-2019 может инфицировать в среднем от двух до трех человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Польша Лодзь
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