В Польше зафиксировали первый в стране случай инфицирования смертельным коронавирусом COVID-2019.

Зараженную женщину обнаружили в городе Лодзь, пишет Express Ilustrowany.

Известно, что 25-летняя женщина провела месяц в Таиланде и после вернулась в Польшу. 22 февраля у нее проявились симптомы. Первое тестирование на коронавирус дало положительный результат. После дополнительного обследования ее поместят в карантин.

Эпидемия коронавируса

При этом Министерство здравоохранения Польши в Twitter опровергло информацию о том, что пациент инфицирован коронавирусом.

Напомним, ранее пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове.

Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. https://t.co/WZzbxlDdms — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

Также в Черновцах в больницу доставили мужчину с диагнозом пневмония, который вернулся из Италии и мог контактировать с зараженными на смертельный коронавирус COVID-2019.

Ранее в Китае сообщили, что один зараженный смертельным коронавирусом COVID-2019 может инфицировать в среднем от двух до трех человек.

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