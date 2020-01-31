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/ Пульмонология

В опасности каждый: ученые назвали новые способы передачи коронавируса

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Заразиться смертельным коронавирусом 2019-nCoV оказалось возможным не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода.

Это касается денег, а также мобильных телефонов, которых мог касаться больной. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, передают "Известия".

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По словам экспертов, подхватить коронавирус также можно через медицинские инструменты или же незащищенные половые связи.

"Это происходит путем самозаражения, когда здоровый человек дотрагивается до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений носоглотки больного, а затем прикасается к своим слизистым оболочкам. Такой тип передачи характерен для гриппозных вирусов, кори, ветряной оспы, риновирусов и, естественно, нового типа коронавируса 2019-nCoV", — предупредил Коновалов.

Ученые назвали новые способы передачи коронавируса

Ученые назвали новые способы передачи коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утром 31 января, зафиксировано 213 случаев гибели пациентов из-за нового коронавируса, еще 9692 заражены.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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