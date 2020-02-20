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/ Пульмонология

Жители Новых Санжар подрались с силовиками: есть раненые. Фото и видео

34.4т
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В поселке Новые Санжары Полтавской области силовики оттеснили местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных из Китая.

Правоохранители и Национальная гвардия расчистили проезд для автобусов, чтобы те могли подъехать к медицинскому центру через мост, сообщает Апостроф (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время конфликта несколько местных жителей задержали, на месте сообщили о пострадавших.

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В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Апостроф

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Апостроф

По состоянию на 19:30 полиция разогнала протестующих и освободила подъезд к медицинскому центру, пишет Страна. Во время потасовок люди бросали камни в правоохранителей. Один из местных жителей пытался прорвать кордон полиции на автомобиле ВАЗ-2121, в результате ему пробили колеса и жестко извлекли из машины. Другая протестующая кричала, что "медучреждение сгорит ночью".

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками

Скриншот из видео

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщили, что срочно вылетели в Новые Санжары. Там премьер возглавит оперативный штаб правительства.

Гончарук вылетел на Полтавщину

Гончарук вылетел на Полтавщину

Официальный Telegram-канал премьер-министра Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая. Местные обещают даже ложиться под автобусы, только бы не пропустить "зараженных" коронавирусом в медицинский центр.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
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Комментарии
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ефимов владимир
ефимов владимир
щенявмерла отменяется https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KiGCPfx_ot8&feature=emb_logo
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Вот это шоу:))))Это не х у е м по роялю стучать:)))Свинари,продолжайте:)))
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А где бетонные блоки, что-бы не могли проехать к санаторию, который не готов принимать людей с эпицентра короновируса? Кстати, прилетевшие проходили дезинфекцию или одеты в ту же одежду, что и была на них в Китае? Надо было перевезенных с Китая людей расквартировать на дамбаце, там для этого условия подходящие, да и боевики б побоялись атаковать, чтоб не подхватить эту гадость.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Маринов Михаил, какие боевики! местные, которых забыли предупредить о таком счастьи!
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ttt ta
ttt ta
Маринов Михаил, БТРом растащили, как и трактора
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