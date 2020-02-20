Жители Новых Санжар подрались с силовиками: есть раненые. Фото и видео

В поселке Новые Санжары Полтавской области силовики оттеснили местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных из Китая.
Правоохранители и Национальная гвардия расчистили проезд для автобусов, чтобы те могли подъехать к медицинскому центру через мост, сообщает Апостроф (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Во время конфликта несколько местных жителей задержали, на месте сообщили о пострадавших.
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Апостроф
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Скриншот из видео
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Скриншот из видео
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Скриншот из видео
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Апостроф
По состоянию на 19:30 полиция разогнала протестующих и освободила подъезд к медицинскому центру, пишет Страна. Во время потасовок люди бросали камни в правоохранителей. Один из местных жителей пытался прорвать кордон полиции на автомобиле ВАЗ-2121, в результате ему пробили колеса и жестко извлекли из машины. Другая протестующая кричала, что "медучреждение сгорит ночью".
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Скриншот из видео
В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками
Скриншот из видео
Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщили, что срочно вылетели в Новые Санжары. Там премьер возглавит оперативный штаб правительства.
Гончарук вылетел на Полтавщину
Официальный Telegram-канал премьер-министра Украины
Ранее OBOZREVATEL писал, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая. Местные обещают даже ложиться под автобусы, только бы не пропустить "зараженных" коронавирусом в медицинский центр.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.