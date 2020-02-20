Жители Новых Санжар подрались с силовиками: есть раненые. Фото и видео

В поселке Новые Санжары Полтавской области силовики оттеснили местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных из Китая.

Правоохранители и Национальная гвардия расчистили проезд для автобусов, чтобы те могли подъехать к медицинскому центру через мост, сообщает Апостроф (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время конфликта несколько местных жителей задержали, на месте сообщили о пострадавших.

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Апостроф

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Апостроф

По состоянию на 19:30 полиция разогнала протестующих и освободила подъезд к медицинскому центру, пишет Страна. Во время потасовок люди бросали камни в правоохранителей. Один из местных жителей пытался прорвать кордон полиции на автомобиле ВАЗ-2121, в результате ему пробили колеса и жестко извлекли из машины. Другая протестующая кричала, что "медучреждение сгорит ночью".

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Скриншот из видео

В Новых Санжарах начались стычки местных жителей с силовиками Скриншот из видео

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщили, что срочно вылетели в Новые Санжары. Там премьер возглавит оперативный штаб правительства.

Гончарук вылетел на Полтавщину Официальный Telegram-канал премьер-министра Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая. Местные обещают даже ложиться под автобусы, только бы не пропустить "зараженных" коронавирусом в медицинский центр.

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