В Москве обнаружили коронавирус – СМИ

В Москве, по неофициальным данным, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пациента Инфекционной клинической больницы Москвы № 1. По его словам, в палате находится мужчина, который заразился в Милане.

"Он сообщил мне, что у него подтвердили коронавирус. Нас шесть человек лежало в палате. У него были подозрительные анализы. Сейчас его перевели в отдельный бокс, нас троих – кто лежал с ним – также поместили в отдельный бокс. В палате было еще двое человек, где они находятся сейчас, я не знаю", – рассказал он.

Но это не первый случай заболевания коронавирусом в России. Ранее трое человек вернулись с инфекцией из круизного лайнера Diamond Princess, который был задержан у берегов Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

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