"Коронавиросом болеть легко!" В Минздраве рассказали, что делать при выявлении симптомов

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что большинство случаев заболевания коронавирусом в Украине протекает в легкой форме.

Вместе с тем, он призвал украинцев воздерживаться от самолечения. Об этом он рассказал на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции 8 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Он напомнил, что только врач может оценить уровень протекания болезни или осложнения от нее. Ляшко призвал украинцев обращаться на горячие линии в случае появления первых симптомов коронавируса.

"Обращайтесь к своему семейному врачу, на номер экстренной медицинской помощи, на горячие линии, которые работают в каждой области и в Министерстве здравоохранения, в Центр общественного здоровья, в Национальную службу здоровья Украины, на правительственную горячую линию. Во всех этих учреждениях вам помогут, подскажут и переориентируют. Основная наша задача сегодня не пропустить случаев заболевания и осложнений от него", – отметил Ляшко.

Он отметил, что, только выполняя все карантинные мероприятии, которые прописаны в постановлении кабинета министров, можно победить эпидемию коронавирусной болезни.

Инфографика: kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что обязательное ношение маски в общественных местах, которое с 6 апреля введено в Украине, является превентивной мерой, которая помогает предотвратить распространение возбудителя коронавируса COVID-19 от человека к человеку.

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