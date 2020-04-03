В Минздраве анонсировали выпуск в Украине лекарств от коронавируса

Украинские фармакологические компании сейчас проходят процедуру лицензирования для производства лекарств от коронавируса на начальных стадиях заболевания.
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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.
Лекарство от коронавируса
По его словам, эти препараты помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избегать осложнений.
Степанов также подчеркнул, что Минздрав уже выработал четкий протокол лечения людей, больных коронавирусной инфекцией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 апреля Степанов заявил, что в ближайшее время Украина получит партию препарата "Плаквенил", которого хватит для 20 тысяч человек. По его словам, сейчас это фактически единственное лекарство от коронавируса.
Также известно, что коронавирус в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали хорошие результаты в других странах.
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