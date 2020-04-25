В Китае заявили об успехах вакцины от COVID-19: начаты заключительные испытания
В Китае начали второй этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19. Экспериментальный препарат ввели 508 добровольцам.
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Как пишет Global Times, первая стадия началась 16 марта и уже окончена. Следующий этап начался 12 апреля, чтобы подтвердить эффективность вакцины.
По словам ученых, в общей сложности 96 добровольцев в трех возрастных группах получили вакцину на первом этапе клинического испытания. Пока что эксперимент показал "впечатляющий прогресс", и сейчас добровольцы находятся под наблюдением.
Если испытания дадут положительный результат, то ученые готовы уже в мае сообщить, какое лекарство давали пациентам с COVID-19. Известно, что вакцина создана на основе разработок препарата против вируса Эбола.
"Испытание на первом этапе в основном используется для подтверждения безопасности вакцины, а результаты на втором этапе важны для доказательства эффективности вакцины", – пояснил заместитель директора отдела биологии патогенов в Уханьском университете Ян Чжаньцю.
Предварительные результаты показали, что на 7 и 14 день применение вакцины было безопасным.
"В настоящий момент вакцина может стать одним из самых сильных орудий для подавления коронавируса", – сообщил эпидемиолог из пекинской Военно-медицинской академии Чэнь Вэй.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от COVID-19.