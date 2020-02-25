В Китае заявили о создании вакцины против смертельного коронавируса

В Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от смертельного коронавируса COVID-19.

Ученые отметили, что для создания вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи, а S-белок нового коронавируса – в качестве мишени для генерации антител, передает газета "Хуаньцю шибао".

Исследователи пояснили, что из-за S-белка вирус проникает в организм человека, поэтому именно на него нацелились ученые в разработке вакцины. Отмечается, что один из врачей уже лично принял четыре дозы новой вакцины и не обнаружил побочных эффектов.

Коронавирус в Китае

По словам ученых, пероральная вакцина безопасна и удобна в использовании. При этом такой тип вакцины позволяет стимулировать местный иммунитет слизистой оболочки и регулировать устойчивость иммунитета организма.

По мнению китайских ученых, медпрепарат можно будет применять как в профилактических так и в терапевтических целях в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Однако исследователи предупредили, что процесс от разработки вакцины до ее выхода на рынок довольно долгий. Так как препарат должен пройти все проверки до начала производства.

Эпидемия болезни в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае заявили, что создали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.

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