В Китае за день коронавирусом заразилось 15 тыс., более 200 умерли

В китайской провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса,за прошедшие сутки, 12 февраля, количество зараженных резко увеличилось на 15 тысяч. Таким образом, на данный момент зафиксировано 60 333 случая.

При этом от пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, за сутки умерли 242 пациента (общее количество за все время – 1368). Выздоровели 6 тыс. человек, уточняет Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

До этого число заразившихся увеличивалось в среднем на 1,5-2,5 тысячи ежедневно. Причиной резкого увеличения числа выявленных случаев стал новый метод диагностики, рассказали в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

Коронавирус в Китае "Слово и Дело"

В частности, 11 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала уменьшение случаев заражения коронавирусом.

Тем временем, заражение новым коронавирусом подтвердили у еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

В то же время, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что первые тестирования на людях вакцины от коронавируса COVID-19 произойдут не ранее чем через полгода, а применение начнется примерно через год-полтора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американцы обвинили Китай в том, что он смог бы сдержать распространение нового смертельного коронавируса, если бы не повторял ошибок распространявшейся в 2002-2003 годах так называемой атипичной пневмонии.

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