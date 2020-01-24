В Китае вылечили первого пациента с коронавирусом

В Шанхае (Китай) врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз "пневмония", вызванная новым поколением коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в пятницу, 12 января, сообщает местное издание Sina. В Национальной комиссии здравоохранения Китая рассказали, что медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину.

Отмечается, что она некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Также медработники заявили, что 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января была госпитализирована в поликлинику.

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Известно, что лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. Ей постепенно становилось лучше. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса. Результат был отрицательным.

Женщину выписали и отправили домой. Никаких последствий болезни замечено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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