В Китае врачи устроили танцы с больными коронавирусом: веселое видео

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса, пациентам в госпитале устроили массовые танцы, чтобы отвлечь их от изнуряющего лечения.

Подтверждающий ролик развлечений в больнице, опубликованный изданием Reuters, разлетелся в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В понедельник, 10 февраля, сотни пациентов вывели на площадку и включили веселую песню о красных цветах. Медперсонал заявил, что надеется, что музыка поможет больным поправиться.

В Китае врачи устроили танцы с больными коронавирусом

"Мы хотим сделать атмосферу более активной, принимая пациентов, чтобы они иногда делали дыхательные упражнения и танцевали", – сказала Чэнь Сяоянь, старшая медсестра больницы Чжуннань университета Уханя.

"Пациенты могут быть в плохом настроении в незнакомой обстановке после поступления в больницу. Кроме того, очень много пациентов живут вместе, поэтому они могут нервничать, много времени проводить в постели", – добавила Чэнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля количество зараженных резко увеличилось на 15 тысяч. Таким образом, на данный момент зафиксировано 60 333 случая.

При этом от пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, за сутки умерли 242 пациента (общее количество за все время – 1368).

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