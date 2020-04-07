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/ Пульмонология

В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы

38т
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Китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19.

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Метод лечения может помочь пациентам выздороветь за три дня, пишет Daily Mail.

Результат – за три дня: в Китае научились лечить коронавирус

У десяти человек с тяжелой формой заболевания уже в течение 72 часов пропали симптомы. Им ввели плазму, которую пожертвовали люди, поборовшие инфекцию.

Стоит отметить, что данные метод лечения уже исследуют в Великобритании и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что кровь людей, переболевших коронавирусом, можно использовать для создания вакцины от COVID-19. Свои доводы они обосновывают тем, что переливание крови помогало при лечении дифтерии, испанского гриппа, а также кори и Эболы.

Также в ВОЗ заявляли, что применение реконвалесцентной плазмы – один из надежных методов борьбы со смертельно опасными инфекциями.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Куреза Александр
Куреза Александр
Лечение короновируса на пугабии : Возьмитесь все за руки(вот блин забыл что больше одного у вас запрещено собираться), станьте на колени( снова забыл что вы на них давно стоите), ну тогда на четвереньки и громко и несколько месяцев кричите : "ПУТЛЕРПАМАГИ!!!!"
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2
1
Карпов Стас
Карпов Стас
Тоталитарный коммунистический режим научился, а западная демократия нет
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2
2
an and
an and
Карпов Стас, не примазывайтесь к Китаю! Россия и Китай это абсолютно разные системы и политически и экономически и во всем! И они не сидят на трубе с бутылкой, а пашут шесть дней в неделю все! И то что они могут многое все знают!
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3
2
Куни Чан
Куни Чан
Юкры готовьтесь, вас будут доить и продавать друзям штатам
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2
4
an and
an and
Куни Чан, когда выдоют все миллиарды с российского народа и вывезут в штаты ваши кремлёвские олигархи, вы хотели сказать!
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Здоровье Пульмонология

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