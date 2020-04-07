Результат – за три дня: в Китае научились лечить коронавирус

Китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19.

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Метод лечения может помочь пациентам выздороветь за три дня, пишет Daily Mail.

У десяти человек с тяжелой формой заболевания уже в течение 72 часов пропали симптомы. Им ввели плазму, которую пожертвовали люди, поборовшие инфекцию.

Стоит отметить, что данные метод лечения уже исследуют в Великобритании и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что кровь людей, переболевших коронавирусом, можно использовать для создания вакцины от COVID-19. Свои доводы они обосновывают тем, что переливание крови помогало при лечении дифтерии, испанского гриппа, а также кори и Эболы.

Также в ВОЗ заявляли, что применение реконвалесцентной плазмы – один из надежных методов борьбы со смертельно опасными инфекциями.

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