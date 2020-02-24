В Китае заявили, что создали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.

Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, передает "Интерфакс".

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает результаты. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", – пояснил дипломат.

Также Ханьхуэй добавил, что уже найдено эффективное лекарство для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах – более 90%", – акцентировал посол.

Ханьхуэй добавил, что лекарством оказался хлорохин фосфат, что применяется против малярии.

Коронавирус в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония решила опробовать лекарства от ВИЧ на пациентах, зараженных новым типом коронавируса COVID-2019.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram