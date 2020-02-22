В Китае произошла новая вспышка коронавируса: пугающие данные

За сутки 21 февраля смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились более двух тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

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Так, на утро субботы коронавирусом заразились 77 662 человек (+2197). При этом вылечиться удалось 21 018 людям (+2754). С начала вспышки заболевание умерли 2 360 человек – 124 из них за прошедшие сутки.

Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали в Италии. Как сообщает газета Corriere della Sera, там скончался 78-летний мужчина. Он был госпитализирован под Падуей в области Венето.

Коронавирус gazeta.ru

Вместе с ним в больницу попала его 67-летняя супруга с высокой температурой. Наличие у них коронавируса подтвердили проведенные анализы. Это стало вторым случаем смерти в Европе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Италии подтверждено уже 16 случаев заражения коронавирусом, из-за чего изолированы 10 населенных пунктов.

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