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/ Пульмонология

Все же не выдержал: в Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу

9.7т
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Врач-офтальмолог Ли Вэньлян из Китая, первый предупредивший коллег о новой болезни, умер от коронавируса nCoV-2019.

Издание Global Times в четверг, 6 февраля, написало в Twitter о летальном исходе. Однако вскоре извинилось за дезинформацию – мужчина был жив, но в критическом состоянии. Ближе к ночи стало известно о смерти медика (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он рассказал о вирусе еще 30 декабря, но после этого его обвинили в распространении "ложных сведений, нарушающих общественный порядок", и заставили подписать документ, обязующий не распространять слухи.

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Коронавирус убил уже 564 человека, зараженных – более 28 тысяч

В Китае от коронавируса умер врач, первым его обнаруживший

В Китае от коронавируса умер врач, первым его обнаруживший

Global Times

Медик из Уханя написал коллегам в группах соцсети WeChat о том, что семь случаев якобы атипичной пневмонии SARS подтвердились на рынке морепродуктов. Тогда он не знал, что коронавирус относится к другому штамму, однако забил тревогу из-за страшных симптомов.

Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям. Чиновники из органов здравоохранения Ухани вызвали доктора посреди ночи и потребовали объяснить, зачем он поделился этой информацией. Кроме того, его дважды вызвали в полицию.

Документ о неразглашении

Документ о неразглашении

Sixt Tone

В Китае от коронавируса умер врач, первым его обнаруживший

В Китае от коронавируса умер врач, первым его обнаруживший

Global Times

В результате власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

Получив выговор, Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае врач, который 10 дней боролся с коронавирусом, умер от переутомления.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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