В Китае опровергли главную сенсацию о зарождении коронавируса: в чем суть

Первоначальный источник эпидемии коронавируса COVID-19 мог появиться за пределами Китая, несмотря на то, что впервые вспышку зафиксировали именно там.

С таким заявлением выступил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает CGTN. При этом он заверил, что его страна справится с эпидемией до конца апреля.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие государства", – подчеркнул он.

Коронавирус мог зародиться не в Китае

По его словам, вспышки эпидемии возникают и за пределами Китая, но источник нового типа коронавируса до сих пор остается неясным.

Наньшань отметил, что китайские специалисты еще не выяснили, существовал ли этот тип вируса раньше. Ко всему прочему он поставил под сомнение информацию о так называемом промежуточном хозяине вируса.

Отметим, что в начале февраля специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун заявили, якобы вероятным промежуточным хозяином COVID-19 является животное панголин. Изучив около тысячи образцов генетического материала, они выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января. По состоянию на утро 27 февраля общее количество жертв во всем мире составляет 2744, более 78,4 тыс. человек заразились.

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