В Китае новорожденная девочка без применения лекарственных препаратов излечилась от смертельного коронавируса, который передался ей, вероятно, от матери.

Об этом пишет Daily Mail. Случай удивительного выздоровления зафиксировали в городе Ухань, с которого началась вспышка вируса.

Девочку, которой было только 17 дней, выписали сразу после подтверждения отсутствия у нее признаков заболевания. Она стала самым молодым пациентом, которому удалось излечиться.

В Китае новорожденная поборола коронавирус

По данным People's Daily, малышка была переведена в Уханьскую детскую больницу в тот же день, когда она родилась. Вскоре после этого у нее обнаружили вирус.

По словам врачей, у девочки была инфекция в дыхательной системе и незначительное повреждение миокарда. Поскольку симптомы не были очевидны, врачи решили не давать ей антибиотики и позволили самостоятельно справиться с болезнью.

В Китае новорожденная поборола коронавирус

В Китае новорожденная поборола коронавирус

"У нее не было явных затруднений с дыханием, у нее не было кашля или лихорадки, поэтому мы лечили ее только от проблем с миокардом", – рассказали в больнице. Ребенку удалось не только выздороветь, но и набрать вес в медучреждении.

Однако для врачей это стало испытанием – медики поняли, что инфекция может передаваться от матерей к их детям в утробе.

В Китае новорожденная подхватила коронавирус от матери и выздоровела

Как сообщал OBOZREVATEL, всего, по последним данным, более 22,8 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели и были выписаны из медучреждений.

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