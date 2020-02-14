В Китае нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом: уже вылечили "тяжелых" пациентов

В Китае врачам удалось найти эффективный способ лечения пациентов, зараженных новым типом коронавируса COVID-19.

Речь идет о методике переливания плазмы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Синьхуа".

Найден эффективный метод лечения от коронавируса Pixabay

По словам главы больницы в Ухане Чжана Динюя, в плазме некоторых людей, поборовших заболевание, обнаружены антитела, которые помогают бороться с коронавирусом.

По данным Global Times, с помощью этого метода уже удалось вылечить десять пациентов, которые находились в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Количество погибших в результате заражения новым коронавирусом за минувшие сутки составило 254 человека. Всего вирус убил 1483 по состоянию на утро 14 февраля.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, темпы роста заболевания коронавирусом указывают на то, что этой болезнью могут заразиться две трети населения планеты.

Украинцев из Китая, где свирепствует смертельный вирус, эвакуируют 18 февраля.

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