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/ Пульмонология

"Мойте руки!" В Кабмине придумали обойти 100 тысяч предприятий для профилактики коронавируса

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В Кабинете министров Украины решили провести всеукраинскую информационную кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса COVID-19.

Для этого с 27 февраля инспекторы начнут обходить более 100 тысяч украинских предприятий и раздавать плакаты с рекомендациями, которые разработали Минздрав и Всемирная организация здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет lb.ua.

Он показал информационные материалы, которые планируют раздавать в заведениях. На них содержатся рекомендации мыть руки с мылом, прикрывать рот салфеткой или согнутой рукой во время кашля, держаться на расстоянии от кашляющих и другие базовые правила гигиены.

В Кабмине придумали обойти 100 тысяч предприятий для профилактики коронавируса

В Кабмине придумали обойти 100 тысяч предприятий для профилактики коронавируса

lb.ua

Проводить кампанию будут Госслужба труда и Госпродпотребслужба. Кроме того, она охватит 12 тысяч учебных заведений. Там инспекторы будут собирать педагогические коллективы, проводить разъяснительные работы и распространять информацию о коронавирусе в родительских чатах.

"Мы попросим Гоструда пройти по оптовой, розничной торговле, по размещению, по ресторанному бизнесу и по транспорту. Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня. Инспекторы Гоструда будут посещать эти точки, всего планируется охватить 107 тысяч предприятий", – сообщил он.

Сколько денег из государственного бюджета потратят на такую масштабную информационную кампанию Милованов не уточнил.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук успокоил украинцев, которые паникуют в связи с распространением коронавируса COVID-2019. В Украине пока нет ни одного больного.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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