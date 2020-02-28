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/ Пульмонология

В Ивано-Франковске у женщины, приехавшей из Италии, заподозрили коронавирус

1.5т
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В Ивано-Франковске 63-летнюю женщину, которая приехала из Италии, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил генеральный директор КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница" Роман Остяк, передает "Укринформ".

"Да, к нам поступила женщина с Делятина. Она была полгода в Италии. Перед отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник, 24 февраля. Когда она обратилась к врачу, он, учитывая ее возвращение из Италии, автоматически направил ее к нам. У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коранавируса", – сказал Остяк.

В Ивано-Франковске у женщины, приехавшей из Италии, заподозрили коронавирус

В Ивано-Франковске у женщины, приехавшей из Италии, заподозрили коронавирус

УНН

Он отметил, что женщина чувствует себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется. "Сейчас она в изолированном боксе", – добавил Остяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших коронавирусом. Четверо из них заразились на лайнере Diamond Princess, еще одна девушка – в Италии.

28 февраля на пунктах пропуска через государственную границу Украины во время температурного скрининга у нескольких лиц заподозрили коронавирус.

В Черновцах у двух граждан Украины, которые длительное время пребывали в Италии, заподозрили коронавирус. Их госпитализировали, а анализы отправили в Киев на проверку. Подозрения не подтвердились.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
ну что думают те, кто едет больной домой?Несет же заразу своим родным
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