В Италии застрял лайнер из-за угрозы коронавируса: на борту 7 тысяч пассажиров

В итальянском порту Чивитавеккья в четверг, 30 января, из-за возможного заражения коронавирусом семейной пары из Китая, заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda с 7000 пассажиров.

Об этом пишет Daily Mail. Инцидент произошел в 100 км от Рима (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 54-летняя женщина из Макао в среду вечером связалась с медиками на борту, чтобы сказать, что у нее температура и проблемы с дыханием. У мужа китаянки симптомов обнаружено не было, однако супругов поместили в одиночную каюту для проведения медосмотра.

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

Как стало известно, супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего они поднялись на судно несколько дней назад в Савоне.

При этом, всем остальным пассажирам, среди которых 67 россиян, запретили покидать судно до обнародования результатов обследования, которые пообещали к вечеру 30 января. Предварительные тесты не обнаружили никаких следов вируса.

Costa Crociere, компания, которой принадлежит судно, подтвердила, что оно находится в закрытом состоянии. На фото видно, что пассажиры сидят в масках. Из тех, кто застрял на борту, 751 – китайцы. К ним направили представителя посольства.

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

В Италии из-за угрозы коронавируса заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda

Кроме того, ЧП произошло и в немецкой Баварии. Как пишет Bild, из-за конфликта с инфицированной китаянкой там поместили в карантин 90 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения соберется 30 января, чтобы решить, является ли его быстрое распространение глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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