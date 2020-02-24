В Италии уже шестая жертва коронавируса: число заболевших резко выросло

В Италии от смертельного коронавируса скончалась женщина, которая стала шестой жертвой в стране.

При этом отмечается, что у женщины было онкологическое заболевание, пишет RAI.

"Это шестая жертва в Италии от коронавируса. Есть 224 подтвержденных случая коронавируса. В частности, 172 в Ломбардии, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Италии

Местные власти отметили, что число пациентов за минувшие сутки резко возросло: 67 новых зараженных, из них 23 в тяжелом состоянии. При этом 22 человека выздоровели.

При этом в Департаменте гражданской защиты Итали заверили, что ситуация в стране под контролем.

Коронавирус в Италии

"Страна безопасна, вы можете благополучно приехать. В Италии мы пытались остановить распространение инфекции с помощью самых предупредительных мер. Мы зафиксировали две вспышки и вмешались с применением жестких мер, поэтому мы считаем, что в нашей стране безопасно", – сообщил глава ведомства Анджело Боррелли.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Италии зафиксировано уже 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19.

При этом в Италии началась паника из-за стремительного распространения в стране китайского коронавируса.

Также OBOZREVATEL подробно рассказал, что сейчас происходит в Италии, охваченной опасным вирусом.

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