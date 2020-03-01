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/ Пульмонология

В Италии резко выросло число погибших от коронавируса

3.1т
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За сутки число погибших от коронавируса в Италии резко возросло. Так, по состоянию на 1 марта количество жертв составляет 34 человека.

Об этом сообщил глава Службы гражданской обороны Италии, передает DailyMail. Он уточнил, что на данный момент, всего в стране инфицированными остаются 1577 человек.

Так же он добавил, что выздоровели 83 гражданина Италии.

В Италии резко выросло число погибших от коронавируса

В Италии резко выросло число погибших от коронавируса

Отметим, итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение грозит до 3 лет заключения.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, вспышка COVID-19 в Италии и карантинный режим "ударили" по сельскому хозяйству страны.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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