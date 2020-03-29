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/ Пульмонология

В Италии первую украинку вылечили от коронавируса уникальным методом

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В Италии врачам удалось излечить украинку Павлину Шимбир, которой уже не давали шансов на жизнь, от коронавируса при помощи уникальной методики.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В приемном отделении в городке Медичина были убеждены в скорой смерти женщины, однако один из профессоров решил применить метод, похожий на лечение ревматизма, и это дало результат.

В Италии первую украинку вылечили от коронавируса уникальным методом

В Италии первую украинку вылечили от коронавируса уникальным методом

Скриншот из видео

Через 3 недели после озвученного диагноза "коронавирус" тест украинки показал негативный результат и ее выписали из больницы.

Женщина рассказала, что итальянские медики ее просто спасли, ведь осложнял болезнь еще и сахарный диабет. Лечили ее экспериментальным итальянским методом. "Он был придуман итальянским профессором на основе лечения ревматоидного артрита, документы у меня все есть, но информация в них конфиденциальная, чтобы не начали производить что-то подобное подпольно и не пострадали наши граждане", – поделилась Павлина.

Женщина добавляет, что по этому протоколу лечили всего лишь 5 человек, но у всех была очень быстрая положительная динамика. На 4 сутки отмечалось стремительное улучшение.

"Врачи говорили, что я – все": в Италии украинку вылечили от коронавируса

Скриншот из видео

После выписки украинка 14 дней должна оставаться на самоизоляции. Два раза в неделю ее будут везти в больницу и "учить" правильно дышать, чтобы пострадавшие легкие насыщались кислородом. Женщина рассказала, что ей выдали антисептик, которым она должна пользоваться при каждом касании к каким поверхностей.

Она с ужасом вспомнила о своем заболевании: "Я неделю была дома с температурой, но на четвертые сутки я перестала вставать на ноги, били страшные боли, даже к волосам не могла прикоснуться к вечеру я не смогла набрать кислорода. Меня быстрая отвезли в больницу, у меня было всего 22% кислорода, поэтому нужен был аппарат ИВЛ, но их уже там не было, меня перевозили".

Пока происходило транспортировки, а это всего 15 минут, состояние Павлины еще больше ухудшилось, в больницу ее доставили уже в критическом состоянии.

"Первая профессор сказала, что я уже все. Я еще была в сознании и я слышала это и не понимала, как могу быть "все", если я слышу это, я знала, что еще не конец. Далее три дня у меня исчезло из памяти. 56 часов я была на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас у меня просто поцарапанное горло, мне кажется, что там кровь есть", – добавила Павлина.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально подтверждено, что в Украине выздоровели от коронавируса 5 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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