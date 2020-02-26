Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Италии коронавирус вспыхнул с новой силой: счет на сотни

2.2т
Читать материал на украинском

В Италии резко возросло количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19: за сутки заболели 93 человека, также трое погибли.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Всего в Италии коронавирусом больны 322 человека, насчитывается 10 погибших. Таким образом страна стала третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Еще 25 февраля сообщалось о том, что в Италии семеро людей умерли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето.

В Италии коронавирус вспыхнул с новой силой

В Италии коронавирус вспыхнул с новой силой

Фокус

Как сообщал, в Китае за сутки подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости