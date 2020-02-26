В Италии коронавирус вспыхнул с новой силой: счет на сотни

В Италии резко возросло количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19: за сутки заболели 93 человека, также трое погибли.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Всего в Италии коронавирусом больны 322 человека, насчитывается 10 погибших. Таким образом страна стала третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Еще 25 февраля сообщалось о том, что в Италии семеро людей умерли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето.

В Италии коронавирус вспыхнул с новой силой Фокус

Как сообщал, в Китае за сутки подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.

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