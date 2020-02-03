В Италии художник "создал" коронавирус на ферме: впечатляющее фото

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин создал работу, посвященную вспышке коронавируса.

Как передают РИА Новости, на поле под Вероной он изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.

Таким образом Гамбарин хотел привлечь внимание к борьбе со смертельной болезнью, которая охватила более 20 стран мира и убила более 360 человек состоянием на 3 февраля.

Итальянский художник посвятил работу коронавирусу РИА Новости

Итальянский художник посвятил работу коронавирусу РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом уже примерно через 10-14 дней будет готова украинская тест-система для диагностики болезни.

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