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/ Пульмонология

В Италии художник "создал" коронавирус на ферме: впечатляющее фото

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Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин создал работу, посвященную вспышке коронавируса.

Как передают РИА Новости, на поле под Вероной он изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.

Таким образом Гамбарин хотел привлечь внимание к борьбе со смертельной болезнью, которая охватила более 20 стран мира и убила более 360 человек состоянием на 3 февраля.

Итальянский художник посвятил работу коронавирусу

Итальянский художник посвятил работу коронавирусу

РИА Новости

Итальянский художник посвятил работу коронавирусу

Итальянский художник посвятил работу коронавирусу

РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом уже примерно через 10-14 дней будет готова украинская тест-система для диагностики болезни.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не руками.
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