В Италии художник "создал" коронавирус на ферме: впечатляющее фото

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин создал работу, посвященную вспышке коронавируса.
Как передают РИА Новости, на поле под Вероной он изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.
Таким образом Гамбарин хотел привлечь внимание к борьбе со смертельной болезнью, которая охватила более 20 стран мира и убила более 360 человек состоянием на 3 февраля.
Итальянский художник посвятил работу коронавирусу
РИА Новости
Итальянский художник посвятил работу коронавирусу
РИА Новости
Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом уже примерно через 10-14 дней будет готова украинская тест-система для диагностики болезни.
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