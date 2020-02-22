В Италии зафиксировано уже 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Все они - на севере страны.
Как передает ANSA, наибольшее количество больных на данный момент в Ломбардии - 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.
Еще одного пациента с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.
В Италии зафиксировано уже 50 случаев заражения коронавирусом
Накануне власти Италии сообщали о 6 случаях заражения. За сутки количество зараженных возросло более чем в 8 раз.
Наихудшее состояние сейчас у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.
Как сообщал, за сутки 21 февраля смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились более двух тысяч человек
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