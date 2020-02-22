В Италии зафиксировано уже 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Все они - на севере страны.

Как передает ANSA, наибольшее количество больных на данный момент в Ломбардии - 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.

Еще одного пациента с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.

В Италии зафиксировано уже 50 случаев заражения коронавирусом

Накануне власти Италии сообщали о 6 случаях заражения. За сутки количество зараженных возросло более чем в 8 раз.

Наихудшее состояние сейчас у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.

Как сообщал, за сутки 21 февраля смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились более двух тысяч человек

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram