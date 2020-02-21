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/ Пульмонология

В Италии разбушевался коронавирус: 16 человек заболели, еще 40 тысяч – в изоляции

3.3т
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В Италии подтверждено уже 16 случаев заражения коронавирусом, из-за чего изолированы 10 населенных пунктов.

Положительные результаты анализов появились в пятницу, 21 февраля, сообщает испанская газета El Pais.

Отмечается, что заражение 14 человек подтверждено в населенном пункте Кодоньо в провинции Ломбардия на севере стране, еще два случая заражения зафиксированы в городе Падуя в регионе Венето.

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В Италии 40 тысяч человек изолировали из-за коронавируса

В Италии 40 тысяч человек изолировали из-за коронавируса

В связи с выявлением случаев заражения режим обязательного карантина введен для 250 человек, контактировавших с заболевшими. Также изолированы десять населенных пунктов, общее число жителей которых – примерно 40 тыс. человек. По распоряжению местных властей закрыты все общественные учреждения: школы, административные здания, бары и рестораны.

"Мы не должны сеять панику, но мы должны заставить людей понять, что принятые меры необходимы для блага общества", – заявил глава Ломбардии Аттилио Фонтана.

В Италии 40 тысяч человек изолировали из-за коронавируса

Уточняется, что первый случай заражения в Италии был обнаружен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда. Пациент был госпитализирован в среду, 19 февраля, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в польском Вроцлаве отпустили домой всех 30 граждан, которые находились на карантине после эвакуации из Китая из-за вспышки коронавируса. Их проверяли 4 раза.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Также изолированы десять населенных пунктов, общее число жителей которых – примерно 40 тыс. человек" а в Украине их в санаторий поселили. Украина особенная.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
На Украине с её проходным двором, случаев конечно же нет.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Горелов Сергей, на росее, подгорело очелло. Да, гомосeксуалист?
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