В Италии разбушевался коронавирус: 16 человек заболели, еще 40 тысяч – в изоляции

В Италии подтверждено уже 16 случаев заражения коронавирусом, из-за чего изолированы 10 населенных пунктов.

Положительные результаты анализов появились в пятницу, 21 февраля, сообщает испанская газета El Pais.

Отмечается, что заражение 14 человек подтверждено в населенном пункте Кодоньо в провинции Ломбардия на севере стране, еще два случая заражения зафиксированы в городе Падуя в регионе Венето.

В Италии 40 тысяч человек изолировали из-за коронавируса

В связи с выявлением случаев заражения режим обязательного карантина введен для 250 человек, контактировавших с заболевшими. Также изолированы десять населенных пунктов, общее число жителей которых – примерно 40 тыс. человек. По распоряжению местных властей закрыты все общественные учреждения: школы, административные здания, бары и рестораны.

"Мы не должны сеять панику, но мы должны заставить людей понять, что принятые меры необходимы для блага общества", – заявил глава Ломбардии Аттилио Фонтана.

Уточняется, что первый случай заражения в Италии был обнаружен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда. Пациент был госпитализирован в среду, 19 февраля, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в польском Вроцлаве отпустили домой всех 30 граждан, которые находились на карантине после эвакуации из Китая из-за вспышки коронавируса. Их проверяли 4 раза.

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