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/ Пульмонология

В Иране коронавирусом массово заразились депутаты парламента

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В Иране смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились 23 депутата парламента.

Об этом сообщил помощник спикера Абдолрез Месри. Его слова цитирует портал YJC.

"На сегодняшний день тест на вирус дал положительный результат у 23 депутатов", – сказал член иранского парламента.

Коронавирус подтвердился у 23 иранских депутатов

Коронавирус подтвердился у 23 иранских депутатов

Мерси также призвал парламентариев ограничить контакты с населением. Но при этом заверил, что палата продолжит работу.

Отметим, что со своей стороны верховный лидер Ирана заявил, якобы власти справились со вспышкой эпидемии в стране с помощью прозрачности.

Хотя по последним данным Минздрава, число заражений коронавирусом в Иране возросло за сутки с 1501 до 2336, количество умерших выросло на 11, достигнув 77. Власти же прогнозируют дальнейшее распространение заболевания.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

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Автор
Марина Лисничук
Место
Иран
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