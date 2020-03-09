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/ Пульмонология

В Иране из-за коронавируса выпустили 70 тысяч заключенных

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В Иране из-за коронавируса выпустили 70 тысяч заключенных, чтобы избежать распространения коронавируса в переполненных тюрьмах. Общее же количество зараженных в этой стране превышает 7 тысяч человек.

Агентство Mizan Online, ссылаясь на главу судебной власти Ирана Ибрахима Раиси, сообщает, что на сегодняшний день временно отпустили 70 тысяч заключенных. Более того, эту процедуру продолжат до тех пор, пока не возникнет угроза обществу.

"Освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу", – заявил Раиси.

Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси

Reuters

Стоит отметить, что выпускают только тех заключенных, у которых коронавирус не выявлен, и только в том случае, если они внесли за себя залог. Также не отпускают преступников, чей срок превышает пять лет, или которые представляют особую опасность.

Всего в Иране количество заболевших за сутки выросло на 595 человек и составило 7161. Из них 237 – погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Италии Джузеппе Конте своим указом закрыл на въезд и выезд 15 провинций из-за вспышки коронавируса в стране.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Иран
Теги
тюрьма вирус
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