Вернули к жизни: в Индии успешно побороли коронавирус

В Индии в городе Триссур врачи заявили о выздоровлении первой из трёх пациентов со смертельным коронавирусом.
Пять тестов уже показали, что девушка здорова, сообщает в понедельник, 10 февраля, издание Hindustan Times.
"Мы вернули ее к жизни. Можно сказать, что она полностью выздоровела. Чтобы гарантировать это, мы ожидаем результата еще одного теста, после которого она сможет вернуться домой и будет помещена в карантин еще на две недели или около того", – сказал старший врач медицинского колледжа Триссура.
В Индии успешно побороли коронавирус
livemint.com
По данным источника в Министерстве здравоохранения, ещё два пациента с коронавирусом также идут на поправку.
Заболевшие граждане Индии – студенты, обучавшиеся в китайском городе Ухань. Все они жители штата Керала.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 февраля жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали 910 человек. Лишь за последние сутки количество погибших увеличилось на 99.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.