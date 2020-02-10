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/ Пульмонология

Вернули к жизни: в Индии успешно побороли коронавирус

1.2т
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В Индии в городе Триссур врачи заявили о выздоровлении первой из трёх пациентов со смертельным коронавирусом.

Пять тестов уже показали, что девушка здорова, сообщает в понедельник, 10 февраля, издание Hindustan Times.

"Мы вернули ее к жизни. Можно сказать, что она полностью выздоровела. Чтобы гарантировать это, мы ожидаем результата еще одного теста, после которого она сможет вернуться домой и будет помещена в карантин еще на две недели или около того", – сказал старший врач медицинского колледжа Триссура.

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В Индии успешно побороли коронавирус

В Индии успешно побороли коронавирус

livemint.com

По данным источника в Министерстве здравоохранения, ещё два пациента с коронавирусом также идут на поправку.

Заболевшие граждане Индии – студенты, обучавшиеся в китайском городе Ухань. Все они жители штата Керала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 февраля жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали 910 человек. Лишь за последние сутки количество погибших увеличилось на 99.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Индия
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