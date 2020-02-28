В Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы и он на радости начал благодарить врачей, однако был обратно госпитализирован.

Видео инцидента показали грузинские телеканал. Ролик также активно распространили в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что счастливый мужчина успел выйти на улицу и начал раздавать комментарии журналистам. Он благодарил грузинскую системы здравоохранения. "Спасибо доктору Нине. Она очень хорошая женщина. И спасибо службе безопасности Грузии", – сказал мужчина.

В Грузии иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из карантина Скриншот из видео

"Минутку! Он нездоров", – послышалось в толпе. Медики подбежали к иранцу и затащили его обратно в больницу. Под угрозой заражения оказались журналисты и врач, которая забирала пациента, не надев защитную маску.

В Грузии иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из карантина Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, первый пациент с коронавирусом был обнаружен в Грузии 25 февраля. 28 февраля подтвердился еще один случай.

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