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/ Пульмонология

В Госпогранслужбе оправдались за слова главы о "расправе" над отказавшимися от проверки на коронавирус

1.2т
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В Госпогранслужбе оправдались за заявление их главы Сергея Дейнеко, в котором он сказал, что украинцев, которые откажутся от температурного скрининга для выявления коронавируса, будут обследовать "публично" и отдадут обществу на его усмотрение.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в комментарии OBOZREVATEL, что это была попытка разрядить обстановку, так как ситуация накалялась.

"Он хотел разрядить обстановку. Фактически, мы призываем к сознательности граждан, что если есть необходимость пройти медицинское обследование, чтоб никто от него не отказывался. Об этом и говорил глава. Ситуация немного накалялась, мол, а вдруг что-то там будет, но глава просто таким образом хотел сказать, что все будет хорошо, не переживайте", - рассказал спикер.

Сергей Дейнеко

Сергей Дейнеко

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине с целью предотвращения попадания коронавируса на границе будут проверять всех прибывших из Италии, где зафиксирована вспышка заболевания.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
скандалы вирус
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