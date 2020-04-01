В глазах много боли: медик рассказала о мучениях зараженных COVID-19

В Британии медсестра Люси Хатчингс рассказала о страданиях пациентов, которые поступают в больницу с диагнозом коронавирус COVID-19.

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19-летняя девушка поделилась, что видит много боли в глазах больных и видит, как они мучаются, сообщает Daily Mail.

"К нам поступают люди с терминальной стадией болезни. Многие пациенты нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Большинству зараженных от 60 до 90 лет", – сообщила она.

Эпидемия COVID-19

По ее словам, в дальнейшем ситуация с болезнью будет только ухудшаться. Но она отметила, что гордится, что ее работа спасает жизни пациентов.

Хатчингс добавила, что в больницу уже поступили зараженные от 40 лет и старше.

"Многие думают: "Ой, я не заражусь, со мной все будет нормально". Не стоит так думать. Этот вирус ежедневно убивает сотни человек. Чем быстрее люди осознают это и будут сидеть дома, тем быстрее все это закончится", – предупредила медик.

Люси Хатчингс Daily Mail

Она призвала людей не нарушать карантин и соблюдать самоизоляцию.

"Находиться дома – это привилегия. Я бы тоже хотела остаться дома, вкусно есть и заниматься любимыми делами, но я не могу. Люди, которые нарушают карантин, ведут себя глупо и безответственно. Все это не шутка. Нужно воспринимать указания властей со всей серьезностью", – резюмировала медсестра.

Люси Хатчингс в больнице Daily Mail

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