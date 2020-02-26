В Германии начинается эпидемия: Минздрав страны опубликовал пугающие данные о COVID-19

В среду, 26 февраля, в Германии заявили о начале эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, пишет издание Deutsche Well. Он отметил, что цепочку заражения отчасти невозможно отследить, и в этом новизна ситуации.

По его словам, из-за этого нет уверенности в удачи прежней стратегии по локализации коронавируса. Министр напомнил, что за последние сутки заболевание было обнаружено у семи человек в разных регионах страны.

После подтверждения заражения семейной пары в Хайнсберге там готовятся поместить большое количество людей под домашний карантин. Женщина, у которой был обнаружен коронавирус, работает в дестком саду, поэтому все дети и их родители также не должны выходить из дома.

В Германии начинается эпидемия коронавируса РБК-Украина

Под домашний карантин помещены также все пациенты и персонал двух частных медицинских кабинетов, а также ряд сотрудников кельнской университетской клиники, с которыми контактировали заболевшие, когда ходили туда на прием.

Информацию о заражении передали также в гостиницу в Нидерландах, где немецкая семья недавно провела короткий отпуск. С 26 февраля закрыты все школы и детсады в округе Хайнсберг, они откроются не раньше начала следующей недели.

Пока неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа, отмечает издание.

"Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Геппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы COVID-19 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. По данным медучреждения, отслежены все контакты врача - анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, число заразившихся коронавирусом за пределами Китая, возросло до 2918, погибли 43 человека. Под удар попали страны Европы, Азии и Латинской Америки.

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