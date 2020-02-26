Новые подозрения на заражение коронавирусом в среду, 26 февраля обнаружили в Эстонии, Австрии и Германии, а в Финляндии и Пакистане подтвердили случаи заболевания.

Так, в Германии оцепили одну из баз ВВС ФРГ – Бундесвера Кельн – после информации о том, что один из военнослужащих контактировал с человеком, по некоторым данным, зараженным коронавирусом, пишет Bild.

Солдат якобы заразился, когда контактировал с пациентом из Северного Рейна-Вестфалии, который сейчас находится в критическом состоянии в изоляции в университетском госпитале Дюссельдорфа.

В ряде стран Европы обнаружили подозрения на коронавирус

Кроме того, как уточняет Zeit, заразился и 25-летний мужчина из округа Геппинген, Баден-Вюртемберг. Он ранее бывал в Милане, где, возможно, и подхватил вирус.

В столице Австрии Вене у одного из штатных сотрудников отделения ООН заподозрили заражение коронавирусом, из-за чего его госпитализировали. Об этом сказано в заявлении организации в Twitter.

В Эстонии же, по данным Delfi, госпитализировали двух человек с симптомами, похожими на китайский вирус. Пациенты ездили в Северную Италию и после возвращения домой были отправлены на карантин.

Кроме того, о новом случае заболевания заявили в Финляндии. Пациентка с коронавирусом выявлена в Хельсинки, сказано в сообщении финской медиакомпании YLE. Отмечается, что у женщины поднялась температура после возвращения из Италии.

Кроме того, в Пакистане обнаружили два первых случая заражения коронавирусом. Мужчины с симптомами прибыли из Ирана, сообщает Министество здравоохранения страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошла масштабная вспышка коронавируса, из-за которого за считанные дни скончались 12 человек. Всего в Италии инфицированы 374 человека.

Вирус пробрался в Северную Македонию и Латинскую Америку.

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