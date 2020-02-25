В двух странах излечились все заболевшие коронавирусом: обнадеживающие данные

Во Вьетнаме, как ранее и во Франции, полностью выздоровели все 16 граждан, у которых был диагностирован новый тип китайского коронавируса COVID-19.

Всех пациентов уже выписали из больниц. Помимо этого, начиная с 13 февраля в стране не было зарегистрировано новых заражений, сообщает VNExpress со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Отмечается, что одной из двух последних пациентов, выписанных за минувшие дни, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук. Она подхватила инфекцию от своей бабушки, которая контактировала с одним из восьми вьетнамских специалистов, вернувшихся в январе из командировки в китайский Ухань.

Во Вьетнаме полностью вылечились все 16 заболевших коронавирусом racurs.ua

Примечательно, что мама девочки все время находилась вместе с ней в инфекционном отделении больницы. При этом женщина постоянно носила медицинскую маску и не кормила ребенка грудью, сцеживая молоко в бутылочки.

"На момент выписки у ребенка дважды подтвердился отрицательный анализ на коронавирус, мать тоже не заразилась", – подчеркнули в Минздраве.

Также сообщается, что в провинции Виньфук после возвращения восьми ее жителей с трехмесячной практики в Ухане (она длилась с ноября по январь) вирусом заразились сразу 11 человек, включая большинство вернувшихся. Сейчас все они здоровы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 французские власти заявили, что в стране были вылечены все пациенты, которые заразились новым коронавирусом COVID-2019.

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