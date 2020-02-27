В Черновцах у двух украинцев из Италии заподозрили коронавирус: появились детали

В Черновцах в больницу доставили мужчину с диагнозом пневмония, который вернулся из Италии и мог контактировать с зараженными на смертельный коронавирус COVID-2019.

Об этом заявила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает Укринформ.

"Сейчас в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелого состояния. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента – мужчины диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациентов находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирус, то их анализы отправили в Киев для проверки", – пояснила чиновница, добавив, что гриппа у больных нет.

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Также заместитель председателя ОГА Наталья Гусак добавила, что в области есть два заведения, где могут принять зараженных на коронавирус – областная клиническая больница и детская областная больница.

"Они сейчас обеспечены 50 масками и 50 комбинезонами и очками. Но в Минздраве пообещали в ближайшее время обеспечить регионы всем необходимо в полном объеме… Сейчас в двух базовых больницах работают 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще 6 – ремонтируют и, надеюсь, вскоре тоже будут в медучреждениях", – сообщила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

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