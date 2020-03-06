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/ Пульмонология

В Черновцах из-за коронавируса объявили карантин

1.1т
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В Черновцах и Черновицкой области с связи с выявлением коронавируса COVID-19 объявили карантин. Противоэпидемические меры объявлены с 6 марта на последующие 16 дней.

Так, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновцах признала регистрацию случая COVID-19 локальной чрезвычайной ситуацией на региональном уровне, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В связи с этим в Черновцах в Черновицкой области вводятся вынужденные противоэпидемические мероприятия, в частности, запрет массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивных мероприятий и приостановление учебного процесса.

Карантин объявлен с сегодняшнего дня

Карантин объявлен с сегодняшнего дня

Страна

Отмечается, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Украине было принято решение ввести ограничительные противоэпидемические меры в отдельных регионах страны. Это делается также для обеспечения спокойствия граждан, взволнованных из-за выявления COVID-19.

"Такие меры необходимы для уменьшения массовых скоплений людей. Поскольку, коронавирус передается воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому на расстоянии до 1,5-2 м", - сказано в сообщении Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие методы профилактики помогут защититься от коронавируса.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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