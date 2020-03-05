В Черновицкой области госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

Еще двух буковинцев 5 марта госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.

Об этом сообщили на странице в Facebook Черновицкой областной государственной администрации. Всего в Украине наличие вируса проверяют у 8 человек.

Отметим, что ранее в Черновцах, где подтвердили первый случай заражения коронавирусом, не будут закрывать детсады и школы на карантин. Вместе с тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 марта заявил, что в Украине уже у шести человек заподозрили COVID-19.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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