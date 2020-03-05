В Черновицкой области госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

Еще двух буковинцев 5 марта госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.
Об этом сообщили на странице в Facebook Черновицкой областной государственной администрации. Всего в Украине наличие вируса проверяют у 8 человек.
Отметим, что ранее в Черновцах, где подтвердили первый случай заражения коронавирусом, не будут закрывать детсады и школы на карантин. Вместе с тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 марта заявил, что в Украине уже у шести человек заподозрили COVID-19.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.
OBOZREVATEL поделился эксклюзивными подробностями о первом случае заражения коронавирусом в Украине.
Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.
В ВООЗ заявили, что, скорее всего, в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна готова бороться с болезнью.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.