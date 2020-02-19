В Чехии провели уникальную операцию по пересадке штучного легкого

Чешские врачи провели первую в стране операцию по установке искусственного легкого. Пациентка поступила в больницу с диагнозом легочная гипертензия в тяжелой форме.

"В легких 35-летней женщины была кровь, так как гипертония настолько их повредила, что кровь не проходила и застаивалась. Мы удалили легкое и установили искусственный экстракорпоральный орган, так как состояние пациентки не позволяло сделать пересадку сразу. Это уникальная методика, с помощью которой во всем мире спасены только 20 человек. А в Чехии такая операция проводилась впервые", – сообщил глава отделения интенсивной терапии отделения анестезиологии Общей университетской больницы в Праги, сказано в посте в Facebook группы iDonor.

Сообщается, что на данный момент состояние пациентки стабилизировалось и через время ей сделают трансплантацию легких. Операция проводилась с участием немецких медиков.

Известно, что принцип операции состоит в том, чтобы с помощью шунта создать обход между основной легочной артерией, функция которой заключается в доставке крови от сердца к легким и левому предсердию, откуда поступает оксигенированная кровь из легких. Затем шунт выводится наружу и подключается к аппарату, который насыщает кровь кислородом и выводит из нее углекислый газ. Таким образом, данное устройство прекрасно справляется с функцией легких.

По словам врачей, такой орган может прослужить достаточно долго, пока пациент ждет донорского. Кроме того, эта операция улучшила не только состояние всего организма, но и функцию правого желудочка. Устройство совершенно не мешает передвигаться по больнице, обеспечивает питание органов, и с каждым днем ​​улучшает состояние пациента, что важно для предстоящей операции по трансплантации легких.

Авторы поста также отметили, что украинские кардиохирурги Борис Тодуров и Гавриил Ковтун побывали в Ганновере, где практиковались пересаживать легкие и комплексы сердце-легкие. Это чрезвычайно важно для Украины, поскольку на трансплантацию легких украинцев Беларусь не принимает, а в Канаде такая операция стоит 1,2 млн долларов.

"Надеюсь, к концу года мы будем готовы для самостоятельной работы. Спасибо немецким коллегам за помощь и поддержку", – отметил Тодуров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Германии хирурги провели уникальную операцию, в ходе которой пересадили пациенту 80% искусственной кожи.

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