В Чехии нашли лекарство от коронавируса: что о нем известно

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что противомалярийный лекарственный препарат Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis потенциально помогает излечить коронавирус COVID-19.

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Подробностями он поделился в воскресенье, 22 марта, в эфире одного из национальных телеканалов, передает РИА Новости.

"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", –– заявил министр.

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По словам главы МИД, ведомство запретило выписывать Plaquenil всем врачам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дермато-венерологии и ревматологии, а также инфектологам.

Аптекам запрещено выдавать лекарство, если в рецепте не указан диагноз пациента и специализация врача. Препарат не может быть выписан больше чем на два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

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