Вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова к сентябрю 2020 года.

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В этом "на 80% уверена" профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины в Британии, пишет "Daily Mail".

Вакцина от коронавируса news.liga.net

В прошлом месяце она надеялась, что вакцина может быть разработана к концу текущего года, но теперь дала более оптимистичный прогноз. Испытания вакцины на людях начнутся в ближайшие две недели.

Ее команда уже ведет переговоры с правительством по поводу производства, чтобы избежать каких-либо задержек и избежать второго всплеска инфекции осенью.

"Мы не хотим дойти до конца этого года и обнаружить, что у нас есть высокоэффективная вакцина, и у нас нет никакой вакцины для использования", – подчеркнула профессор.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Израиле заявили, что возможно через 90 дней наладят выпуск полноценной вакцины от коронавируса COVID-19.

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