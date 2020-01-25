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/ Пульмонология

В "Борисполе" начнут проверять пассажиров через коронавирус: новые правила

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С 26 января в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая через для предотвращения распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что специалисты санитарно-карантинного подразделения сейчас уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами.

"Во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну", – отметили в Министерстве.

В "Борисполе" начнут проверять пассажиров через коронавирус

В "Борисполе" начнут проверять пассажиров через коронавирус

УНН

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Кроме того, сообщается, что для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Рекомендации для минимизации риска инфицирования коронавируса

Рекомендации для минимизации риска инфицирования коронавируса

ФБ МЗ Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

  • Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

  • Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Украина Борисполь
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