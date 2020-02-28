В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин. Фото и видео

В Минске Белорусский Национальный технический университет перевели на режим индивидуального обучения из-за обнаружения первого зараженного смертельным коронавирусом COVID-19.
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что коронавирус был обнаружен у студента из Ирана, передает РИА Новости.
"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", – сообщил министр.
Коронавирус в Беларуси
Отметим, что в вузе из-за обнаружения коронавируса началась паника и суматоха. Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает, что в общежитие, где жил иранец прибыло несколько бригад скорой помощи.
"Из 3-го общежития БНТУ вышли врачи в полной защите, стоит скорая помощь", – рассказал один из студентов.
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Отмечается, что иранец целую неделю гулял с температурой и всех кто с ним контактировал отправляют в карантин.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.
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