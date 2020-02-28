В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин. Фото и видео

В Минске Белорусский Национальный технический университет перевели на режим индивидуального обучения из-за обнаружения первого зараженного смертельным коронавирусом COVID-19.

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что коронавирус был обнаружен у студента из Ирана, передает РИА Новости.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", – сообщил министр.

Коронавирус в Беларуси

Отметим, что в вузе из-за обнаружения коронавируса началась паника и суматоха. Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает, что в общежитие, где жил иранец прибыло несколько бригад скорой помощи.

"Из 3-го общежития БНТУ вышли врачи в полной защите, стоит скорая помощь", – рассказал один из студентов.

Скриншот

Скриншот

Отмечается, что иранец целую неделю гулял с температурой и всех кто с ним контактировал отправляют в карантин.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!