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/ Пульмонология

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин. Фото и видео

4.9т
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В Минске Белорусский Национальный технический университет перевели на режим индивидуального обучения из-за обнаружения первого зараженного смертельным коронавирусом COVID-19.

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что коронавирус был обнаружен у студента из Ирана, передает РИА Новости.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", – сообщил министр.

Коронавирус в Беларуси

Коронавирус в Беларуси

Отметим, что в вузе из-за обнаружения коронавируса началась паника и суматоха. Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает, что в общежитие, где жил иранец прибыло несколько бригад скорой помощи.

"Из 3-го общежития БНТУ вышли врачи в полной защите, стоит скорая помощь", – рассказал один из студентов.

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

Отмечается, что иранец целую неделю гулял с температурой и всех кто с ним контактировал отправляют в карантин.

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

В Беларуси началась масштабная паника из-за коронавируса: вводят карантин

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь Минск
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