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/ Пульмонология

Уже есть три разных штамма: ученые сделали новое открытие о COVID-19

1.7т
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В мире распространяется три штамма коронавируса COVID-19 – тип А, тип В и тип С.

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Как пишет Daily Mail, исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря прошлого года по март текущего.

"Анализ штаммов показал, что тип А – исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц – не был самым распространенным в Китае. Эпицентр пандемии в Китае был в основном поражен типом В", – говорится в публикации.

Уже есть три разных штамма: ученые сделали новое открытие о COVID-19

pixabay.com

Тип A наиболее распространен в Австралии и США, где было зарегистрировано более 400 тыс. случаев COVID-19. Две трети американских образцов принадлежали к типу А.

В Великобритании идет распространение, в основном, коронавируса типа B: в трех четвертях образцов определен именно этот штамм. В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также доминирует тип B. Другой вариант, тип C, произошел от типа B и пришел в Европу через Сингапур.

Ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях.

Анализ данных показывает, что оригинальный штамм коронавируса мог распространяться в Китае еще в сентябре. А штамм B существовал уже в канун Рождества. Это означает, что вирус мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19.

Руководитель исследования доктор Питер Форстер предположил, что штамм С не мутирует, однако призвал относиться к его открытию с осторожностью, указывая на то, что выборка была очень маленькой.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнаружен новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.

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Тема
Коронавирус
Теги
инфекция вирус
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